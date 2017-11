A quoi sert l'accompagnement spirituel ?

Une question à la foi

On les appelait autrefois conseillers, directeurs, confesseurs... On les appelle aujourd'hui "accompagnateurs spirituels". A quoi servent-ils ? Réponse de Charles Wright, auteur de Le Chemin du cœur. L’expérience spirituelle d’André Louf, Salvator, aux questions de Sophie de Villeneuve, rédactrice en chef de croire.com, dans l'émission "Mille questions à la foi" sur Radio Notre-Dame . Publié le 25 octobre 2017.

Sophie de Villeneuve : André Louf, qui a été pendant trente-cinq ans l’abbé du Mont des Cats, était un grand accompagnateur spirituel. Avons-nous tous besoin d’un accompagnateur spirituel ?

C. W. : Dom Louf disait que l’accompagnement spirituel est une des formes des plus hautes de la relation humaine. C’est dire son importance, dans la vie monastique en particulier comme dans la vie chrétienne en général. Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, il faut replacer l’accompagnement dans une perspective plus large. La vie chrétienne, comme toute vie, doit grandir, évoluer. Car elle peut s’étioler ou s’éteindre. Il y a plusieurs façons de la faire croître : la fréquentation de la Parole de Dieu, la charité, la fréquentation des sacrements, et l’accompagnement spirituel. L’accompagnement, avec un tuteur qui aide à croître, permet de grandir en humanité, de se spiritualiser.

On parlait autrefois de conseiller spirituel, de père spirituel… On parle aujourd’hui d’accompagnement. Y a-t-il une différence ?

C. W. : On parlait aussi de directeur spirituel ou de confesseur. Ce n’est pas la même chose. Un accompagnateur peut être un confesseur, mais l’accompagnement spirituel n’est pas la confession. Ce n’est pas l’aveu des fautes, c’est l’ouverture du cœur. Quant au terme « directeur », il ne plaît guère aux mentalités contemporaines. Dans les années 1970, beaucoup de chrétiens ont délaissé l’accompagnement qui avait une image très paternaliste et directive, et les termes de « directeur » ou de « père » ont été remplacés par celui de « conseiller ». Mais cela induit encore en erreur sur ce qu’est l’accompagnement. Car il ne s’agit pas de donner des conseils ou des renseignements. Ni même de dire où sont le bien et le mal.

Alors qu’est-ce exactement que l’accompagnement spirituel ?

C. W. : Dans la grande tradition monastique, le cœur de l’accompagnement spirituel, c’est une plongée dans nos profondeurs. Le dialogue spirituel vise à faire descendre l’accompagné, le fils spirituel, dans les tréfonds de son cœur, pour qu’il aille voir ce qui s’y passe et ce qui s’y trame, ses pensées, ses penchants… C’est souvent effrayant, mais cette descente vise à repérer ce qui en nous entrave la vie, et à en libérer le dynamisme. C’est un enfantement à la vie. L’accompagnement spirituel est une forme de maïeutique, ce que dit bien l’expression « père spirituel ». Il s’agit de naître à la vie vivante, à la vie de Dieu en chacun d’entre nous.

Y a-t-il un rapport avec l’accompagnement psychologique ?

C. W. : La psychothérapie, étymologiquement, c’est la guérison de l’âme. Dom Louf s’intéressait beaucoup aux acquis de la psychologie, il avait conscience qu’on ne pouvait pas s’aventurer dans cette intériorité sans s’appuyer sur ces acquis. La psychothérapie peut aider l’accompagnement spirituel en déblayant et en libérant certaines choses, mais il y a une différence entre les deux démarches.

Dom Louf faisait parfois venir des psychiatres pour rencontrer certains frères. Ils en avaient besoin ?

C. W. : Ils étaient probablement pris dans des structures psychologiques, dans des blessures qui nécessitaient le recours à des spécialistes. Mais, si l’accompagnement spirituel a des points communs avec une psychothérapie (une forme d’écoute sans jugement, par exemple), ce n’est pas la même chose. La nature de la relation est différente et ne vise pas le même objectif. La thérapie cherche à nous guérir de nos troubles et de nos souffrances psychologiques, qui remontent la plupart du temps à l’enfance. L’accompagnement spirituel vise à préparer le cœur à la visite de Dieu, comme le disait André Louf. Il s’agit de chercher la volonté de Dieu, qui est au fond mon propre désir. Ce que Dieu veut pour moi, c’est ce que je veux moi-même profondément. La vocation au sens large émerge de l’intime.

Pour aller trouver un accompagnateur spirituel, faut-il en avoir le désir ? Va-t-on comme cela, du jour en lendemain, trouver un accompagnateur spirituel ? Comment cela se passe-t-il ?

C. W. : C’est assez mystérieux. A chacun son histoire. Mais je pense que c’est quelque chose que les chrétiens doivent redécouvrir. On pense spontanément aller trouver un accompagnateur spirituel quand on a de grandes décisions à prendre. Mais l’accompagnement ne se réduit pas à cela. Il faut rester à l’écoute de l’Esprit dans les micro-décisions du quotidien. Et l’accompagnement spirituel n’est pas seulement une aide à la décision, c’est une façon d’approfondir son expérience spirituelle, de se libérer de ses penchants, de devenir libre.

Qu’est-ce qui faisait d’André Louf un grand père spirituel ?

C. W. : Tous les frères qu’il a accompagnés disent qu’un jour, avec beaucoup de discrétion, il a su prononcer la parole, un simple mot, une phrase, qui les a fait grandir en humanité. L’accompagnement spirituel, c’est quelque chose qui nous fait grandir en humanité, qui nous personnalise. Dom Louf venait d’une culture religieuse pour laquelle il fallait se dominer, se corseter, étouffer sa personne. Il a découvert qu’il fallait au contraire se personnaliser, devenir qui l’on est. Pour cela, il faut aller écouter ce monde intérieur qui fait peur souvent.

Votre livre parle très bien de ce passage qu’il a fait faire à la vie monastique au moment de Vatican II. La vie monastique d’aujourd’hui lui doit beaucoup.

C. W. : Né en 1929, il est entré à la Trappe en 1947, qui était encore sous l’ancien régiment monastique, avec une vie très marquée par les observances extérieures. Il a été un des acteurs de l’aggiornamento de la vie spirituelle, avec une plus grande attention à l’intériorité, une plus grande écoute de l’Esprit.

Lui-même était-il accompagné ?

C. W. : Il l’a été toute sa vie. Beaucoup de ses accompagnateurs étaient des frères du Mont des Cats. Mais dans les années 1960, alors qu’il était abbé du Mont des Cats qui est un fleuron de la vie contemplative, il a été accompagné par un frère orthodoxe. A une époque où les deux confessions se regardaient en chiens de faïence, lui a fait le choix étonnant d’être enfanté à la vie de l’Esprit par un frère d’une autre confession.

Peut-on dire que tout chrétien qui a envie de progresser dans sa vie spirituelle a besoin d’être accompagné ?

C. W. : Je crois que c’est une nécessité, et que c’est très important pour l’Eglise d’aujourd’hui. Car c’est dans le dialogue avec un accompagnateur spirituel qu’on peut retrouver cet art de l’écoute intérieure, et devenir libre. A chaque instant de notre vie, on est conduit par l’Esprit et pour le percevoir il faut développer ses sens spirituels. Le dialogue avec l’accompagnateur permet d’aiguiser son oreille.

Quels sont les fruits de l’accompagnement ?

C. W. : Je crois que le plus grand de ces fruits, c’est la liberté. La liberté intérieure, la liberté de l’Evangile.