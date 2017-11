Pères de l'Eglise

Basile de Césarée, également appelé Basile le Grand, est l’un des principaux Pères de l’Église. Reconnu comme docteur de l’Église en 1568 par le pape Pie V, Basile est vénéré en tant que saint et par les orthodoxes et par les catholiques. Publié le 27 octobre 2017.

Né vers 329, à Césarée de Cappadoce, il est initié à la grande culture grecque par son père Basile l’Ancien, rhéteur renommé. Puis il est envoyé à Constantinople et à Athènes où il se lie d’amitié avec Grégoire, futur évêque de Nazianze. Baptisé à l’âge adulte, selon la pratique de l’époque (il a environ 27 ans), Basile est appelé par l’évêque de Césarée, Eusèbe, qui l’ordonne prêtre en 362. Il s’engage alors dans la lutte contre l’arianisme avec son traité Contre Eunome.

Dans les années 368-369, la terrible famine qui sévit en Cappadoce l’amène à vendre une part de ses terres et à plaider auprès des milieux aristocratiques, qu’il connaît bien, pour la générosité et une plus juste répartition des terres et des biens.

Successeur d’Eusèbe à sa mort en 370, il continue à s’opposer aux arianisants : son traité Sur le Saint-Esprit a une importance déterminante dans cette lutte. Il meurt d’épuisement en 378 ou 379, laissant une œuvre théologique importante (transmission de la parole de Dieu, inculturation, unité de l’Église, rapports avec l’État…) et un héritage considérable : institution de fraternités ascétiques, gouvernement de l’Église locale, accompagnement spirituel… Son Corpus ascétique comprend le Grand Asceticon, ou Grand Recueil ascétique. C’est cette collection de questions-réponses – genre littéraire très connu dans l’Antiquité depuis les dialogues de Socrate – qui sera appelée «règle de saint Basile» par le traducteur latin Rufin d’Aquilée.

Quelles sont les spécificités de sa «règle» ?

La règle de saint Basile est devenue la principale règle monastique de l’Église d’Orient et a partiellement inspiré saint Benoît en Occident. Elle est composée de 55 grandes questions-réponses et de 313 petites : les frères interrogent Basile qui répond. À elles seules, les 55 premières s’organisent autour de trois pôles qui envisagent la vie ascétique sous l’angle de la fraternité : la base de tout l’édifice est l’amour de Dieu et l’amour du prochain qui en découle, les deux ne faisant qu’un ; le renoncement est une voie pour y parvenir (abandon des biens, chasteté, etc.) ; enfin la tempérance permet d’orienter toutes les réalités concrètes de la vie (parole, rire, colère, curiosité, sensualité, vanité, manière de se vêtir, de se tenir à table, de travailler, etc.) «vers l’accomplissement de ce qui plaît au Christ».

Sœur Marie Ricard, bénédictine du monastère Notre-Dame de Compassion, en Anjou, qui, avec deux autres auteurs, travaille depuis vingt-cinq ans à la traduction en français des écrits ascétiques de Basile de Césarée (1), caractérise l’esprit de cet ensemble : «En Occident, avec Benoît ou Augustin, nous avons des textes courts, héritiers de l’esprit juridique romain. En Orient, nous sommes en présence de textes de référence qui sont là pour donner un élan à la vie ; la dimension d’obéissance au père spirituel, plus qu’à un texte, est très marquée.»

Qui s’inspire de cette règle aujourd’hui ?

Pour saint Basile, la forme cénobitique – vie religieuse en communauté – est supérieure à la forme érémitique, c’est-à-dire solitaire. Pourquoi ? Parce que l’accent y est essentiellement mis sur la charité entre frères et sœurs, et non sur l’austérité.

Au fil des siècles, la règle de saint Basile a beaucoup influencé le monachisme oriental, notamment au XVIIIe siècle qui a vu naître l’Église grecque-catholique (melkite), de rite byzantin, directement liée à Rome en 1724.

Trois communautés monastiques basiliennes prospèrent au Proche-Orient, vivant toujours de la règle de saint Basile : le monastère Saint-Jean-Baptiste, à Choueir, au Mont-Liban ; la communauté salvatorienne, basée dans le sud du Liban ; la communauté alépine, également située au Liban. Chacune comporte une branche féminine.

La plupart des patriarches et évêques de l’Église melkite viennent de ces trois centres monastiques, à l’image de Mgr Charbel Maalouf, exarque patriarcal de l’Église melkite en France et curé de Saint-Julien-le-Pauvre, à Paris, qui a vécu treize années dans le premier.

En quoi cette spiritualité peut-elle inspirer des laïcs ?

La règle de saint Basile ne s’adresse pas uniquement à des moines parce que, à ses yeux, tout chrétien est appelé à la charité, fondement de la vie chrétienne. Selon Mgr Maalouf, actuellement responsable de la théologie patristique à l’Institut Catholique de Paris, «Basile de Césarée a montré, avec ses basiliades, cités de charité destinées à aider les malades et les étrangers, mais aussi avec ses écrits, que tout chrétien est appelé, au nom de sa foi, à faire preuve d’hospitalité. À sa lecture, nous sommes ainsi invités à prendre soin des immigrés.»

En matière d’œcuménisme, «Basile est un précurseur et un exemple car il a toujours été attentif à l’unité des chrétiens», poursuit Mgr Maalouf. De fait, dans ses écrits transparaissent ses efforts incessants pour l’unité des Églises d’Orient et d’Occident.

«De même que nous considérons comme un bien qui nous est propre votre concorde et votre union mutuelle, de même nous vous prions de compatir à nos dissensions ; et n’allez pas, à cause de la distance qui sépare nos pays, nous écarter de vous, mais, puisque nous sommes unis par la communion selon l’Esprit, recevez-nous dans l’harmonie d’un seul corps» écrit-il, par exemple, aux évêques d’Occident (2).

Si les écrits de saint Basile peuvent nous sembler déroutants, sœur Marie Ricard tient à souligner que la marque distinctive de sa spiritualité est de chercher à «plaire à Dieu» : «Chez Basile, il s’agit d’avoir cette attitude intérieure d’amour qui rend filiale l’obéissance aux commandements. Observer les commandements ne suffit pas. Le désir de plaire à Dieu est essentiel chez lui parce qu’il rend libre. Il en fait la mesure de la maturité du chrétien.»

------------------------------

(1) À paraître en 2018, en 3 tomes, aux Éditions Bellefontaine-Cerf.

(2) Lettre 90 aux évêques d’Occident.

Jacques Tyrol