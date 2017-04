Quels remèdes contre le mal ?

Vie spirituelle

Sophie de Villeneuve : Vous évoquez dans votre livre de grands saints qui ont été la proie du mal, de pensées mauvaises, et même d’attaques du démon, et qui ont lutté contre le diable avec des armes inédites. Or un internaute de croire.com nous demande s’il y a des remèdes contre le mal ? Que lui répondre ?

J. K. : Contre le mal, il s’agit de lutter, d’être des « athlètes de Dieu », comme disaient les pères du désert . Le saint perçoit, avec plus d’acuité qu’un autre, les œuvres et les manœuvres du malin. Il décide de le combattre en lui-même en gouvernant ses passions, par l’ascèse purificatrice. Mais lutte aussi à l’extérieur, là où il le rencontre, sous diverses formes et manifestations (ricanements, voix, coups, étouffements, odeurs infectes, ectc.). Il accepte d’être le champ de bataille où le démon vient lutter contre l’amour de Dieu. Le saint qui va être attaqué doit s’y préparer préalablement par toute une vie d’ascèse, de purification, de pratique des vertus, et surtout de prière. Lorsqu’une personne est attaquée, il faut commencer par un discernement, car tous les désagréments de la vie ne sont pas le fait d’un démon, heureusement. Mais s’il s’agit bien d’une attaque maligne, si l’on ne se tourne pas vers Dieu, on est perdu.

En quoi consiste l’ascèse et la purification ? Il faut jeûner, se mortifier ? Est-ce possible pour le commun des mortels ?

J. K. : L’ascèse et la purification ne sont pas la mortification. Et elles ne sont pas propres au christianisme. Toute la philosophie grecque antique parle d’ascèse, c’est-à-dire de maîtrise des passions mauvaises et destructrices, qui seront ensuite appelées péchés : l’orgueil, l’ambition, l’avidité, tout ce qui nous dévore, nous empêche d’être libres et responsables, tout ce qui nuit à notre élévation spirituelle.

Comment combat-on ces passions ?

J. K. : C’est l’histoire de toute une vie que de réfréner ses passions mauvaises. Le christianisme en parle. Jeûner ne consiste pas à se priver de nourriture ou d’autre chose, c’est se détacher du monde périssable. Et prier, qui va avec, c’est se relier au monde éternel. Voilà le sens profond de l’ascèse. La prière est essentielle comme recours contre le mal, pour se relier à l’Esprit saint . Jésus lui-même est poussé au désert par l’Esprit pour y combattre contre Satan, et tout disciple du Christ sera tôt ou tard appelé à ce combat. Il dispose de remèdes qui ne sont pas des recettes magiques, mais des armes spirituelles, telles que la prière, le silence, la méditation des Ecritures, la récitation des psaumes. On se sert d’ailleurs des psaumes dans les exorcismes, quand des personnes sont possédées par le malin. Les saints ne sont pas des possédés, ils ne servent pas le diable, mais parce qu’ils servent Dieu, ils sont attaqués par le diable.

Est-ce que dans ce combat on parvient à se raffermir peu à peu ? Ou bien ces grands saints sont-ils à chaque fois accablés par la lutte ?

J. K. : La vie spirituelle est une vie héroïque, ce qu’on a tendance à oublier. Ce n’est pas mièvre, ni doux, ni simple. Plus la personne avance sur le chemin de la sainteté, plus elle s’allège et se dépouille, plus le malin s’acharne et vient couper les derniers liens. Une arme essentielle pour vivre une telle épreuve, et saint François d’Assise comme mère Yvonne-Aimée de Malestroit (qui n’a pas été reconnue sainte) en témoignent, c’est l’humilité : qui suis-je pour me croire à la hauteur du malin ? Et puis la patience, la persévérance, l’amour et la charité, et surtout la joie sont de forts remparts contre le démon.

Vous dites que l’humour aussi est un rempart…

J. K. : Le curé d’Ars , qui subit de nombreuses attaques du démon, disait de lui qu’à force de le connaître, il était presque devenu un camarade… Et recommandait de ne pas en tenir compte. Car un des moyens qu’utilisent le diable comme les hommes pour déstabiliser quelqu’un est la peur. La peur, l’intimidation, l’humiliation, font perdre tous ses moyens, physiques, moraux ou spirituels. Il faut donc cesser d’avoir peur, ce qui est impossible si on n’a pas recours à Dieu. Yvonne-Aimée de Malestroit a donné à ses novices une très belle retraite dans laquelle elle leur recommandait de cultiver ce que Satan n’a pas, et notamment la joie et l’amour.

Elle disait que Satan s’attaque aux couvents où règne la charité…

J. K. : Satan ne fait pas de cadeau. Il s’agit pour le mystique ou saint de garder une confiance totale en Dieu et en ses intermédiaires, comme la Vierge Marie ou saint Michel, de garder une « espérance folle », même dans la nuit de l’Esprit qui est une des plus grandes épreuves. Tout en continuant à lutter, sans jamais pactiser. Tous les pères spirituels conseillent de ne jamais dialoguer en croyant qu’on va convertir ou apaiser le démon.

Il ne faut pas parler avec lui ?

J. K. : Il ne faut pas faire ami ami avec ce que certains croient être des « démons intérieurs », pour reprendre le discours psychologique, mais les repousser énergiquement, comme l’a fait Jésus au désert. Nous croyons de nos jours que l’on peut tout concilier. Mais sur le plan spirituel, il faut parfois dire oui ou non, de manière catégorique. On ne peut pas pactiser avec l’ennemi.

Ce que nous révèlent ces mystiques, finalement, c’est qu’il faut ignorer le démon, passer à côté… Même si on est obligé de le subir, il ne faut pas y faire attention et continuer son chemin.

J. K. : Il faut tout de même être conscient de l’importance de l’épreuve sur le chemin de la sanctification. L’épreuve est un signe sur notre progression spirituelle, et notre vigilance doit être toujours aiguë.

Donc pour lutter contre le mal, il faut de la prière, de l’ascèse, et de la vigilance.

J. K. : Et la compagnie du Christ, de l’Esprit saint et des saints qui peuvent nous soutenir.