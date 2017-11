Qu'appelle-t-on "le saint des saints" ?

Ancien Testament

Tout comme «le Cantique des cantiques», l’expression «le Saint des saints» est un superlatif. Elle désigne le lieu le plus sacré qui est au cœur du Temple. La sainteté de Dieu est comme concentrée en cet endroit. Il s’agit d’une pièce sans ouverture, séparée du reste de l’édifice par un simple rideau, superbement ornée et qui contient la très précieuse arche d’Alliance. Cette pièce est si sainte, si sacrée, qu’elle n’est visitée qu’une fois l’an par le seul grand prêtre à l’occasion de la fête du grand pardon, le Yom Kippour.

De multiples précautions rituelles de pureté sont prises pour que l’humanité de ce personnage pourtant hors du commun ne contamine pas la divinité. Rien de ce qui touche à la vie et à la mort ne doit avoir laissé sa marque sur lui : sang, sperme, proximité d’un cadavre, rien ne doit le souiller. Les ablutions rituelles ne suffisent pas : il faut qu’il y ait un délai entre la dernière souillure et l’entrée dans le Saint des saints. La plus étrange des précautions rituelles est sans doute celle qui veut que le grand prêtre soit lui-même «sans tache». S’il a la marque d’une blessure, même ancienne, ou s’il porte une malformation, il est réputé impur et il ne peut entrer. Il est impropre à sa fonction.

C’est donc le Saint lui-même – celui qu’on ne peut voir sans mourir et dont on ne peut prononcer le nom, qui réside en ce lieu. La sainteté qui habite le «Débir» – c’est le nom hébreu du Saint des saints – va ensuite s’affaiblissant peu à peu en cercles concentriques, depuis l’enceinte même du temple jusqu’aux fameux parvis. Selon une stricte hiérarchie on trouve d’abord le parvis des prêtres, puis celui des hommes (israélites), puis celui des femmes et enfin celui des étrangers, ceux que l’on appelle les «gentils». C’est sur ce parvis que s’échange, au temps de Jésus, la monnaie romaine, réputée impure, contre celle frappée jadis par Alexandre Jannée, roi et grand prêtre, avec laquelle seule on peut acheter les offrandes saintes.

Jean-Pierre Rosa